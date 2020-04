Si el coronavirus lo permite, así queda el calendario de estrenos de DC

Como ya ocurrió con los estrenos del Universo Cinematográfico Marvel, la pandemia de coronavirus también ha obligado a Warner a cambiar los lanzamientos de sus proyectos basados en personajes de DC Comics. Los retrasos en las producciones, así como el cierre de las salas de cine, ha trastocado el calendario de lanzamientos de Batman Wonder Woman, Shazam y compañía.

Warner Bros. ha sido uno de los últimos grandes estudios en modificar las fechas de sus estrenos, esperando a que el resto de productoras ajustasen sus lanzamientos para poder analizar cómo estará el mercado en los próximos meses y años.

Sin embargo, mientras que Marvel ha decidido retrasar toda su lista de películas, la mayoría pospuestas en la fecha del filme que llegará después, DC ha optado por alterar algunos de los estrenos mientras que otros, como Wonder Woman 1984 o la secuela de Aquaman, siguen en la misma fecha.

Así queda el calendario de estrenos de DC para los próximos años:

Wonder Woman 1984 (14 de agosto de 2020)

Por el momento el personaje encarnado por Gal Gadot volverá en la fecha que tenía prevista desde un principio. Los expertos esperan que el confinamiento haya acabado para el verano y son optimistas en cuanto a la reapertura de las salas de cine. De éste modo, Wonder Woman será la primera superheroína en llegar en 2020, tras el retraso de Viuda Negra hasta noviembre.

The Suicide Squad (agosto de 2021)

Los retrasos a causa del coronavirus no se limitan sólo a 2020, ya que la gran mayoría de producciones han tenido que quedarse en suspenso a causa de las medidas sanitarias. El Escuadrón Suicida de James Gunn por suerte ya había finalizado su filmación, y actualmente Gunn y su equipo trabajan en la posproducción de manera remota. El director aseguró que la película no sufriría retrasos.

The Batman (octubre de 2021)

Desgraciadamente The Batman de Matt Reeves no tuvo tanta suerte, y la producción se suspendió con tan sólo un 25% de la filmación acabada. Se esperaba que se pudiese reanudar en mayo, pero eso parece bastante improbable. Warner ha decidido retrasar la película cuatro meses, en lo que parece un movimiento bastante inteligente, ya que los rumores apuntan a que la cinta está inspirada en la historia de El Largo Halloween.

Black Adam (diciembre de 2021)

La producción de Black Adam con Dwayne Johnson también se ha tenido que retrasar por el coronavirus, aunque el actor espera que pueda comenzar en agosto o septiembre. A expensas de esto, Warner aún no ha fijado la fecha de estreno del filme, pero se estipula que no llegará hasta finales de 2021.

Dc Super-Pets (mayo de 2022)

Pese a los retrasos, los estudios de animación están intentando continuar su trabajo telemáticamente. Según informa Deadline, la cinta animada de las mascotas superheróicas sigue su curso, pero hay que tener en cuenta que los archivos de una producción pesan mucho, y eso quiere decir que la conexión de internet puede causar problemas. Aun así, Warner se mantiene optimista con el proyecto.

The Flash (junio de 2022)

En una sorprendente decisión, Warner ha decidido adelantar la fecha de lanzamiento de The Flash con Ezra Miller un mes, fijándola el 3 de junio de 2022. Por el momento la preproducción continúa de manera telemática y se espera que cuando se levante el confinamiento la producción avance a paso rápido. De este modo, la cinta del Corredor Escarlata se estrenará después de Capitana Marvel 2, en otro movimiento inteligente por parte de Warner.

Shazam 2 (noviembre de 2022)

Shazam 2 se David F. Sandberg se ha retrasado hasta noviembre de 2022, alejándose de otros grandes estrenos de Marvel como Black Panther 2 y Spider-Man: Into the Spiderverse 2. De hecho, en noviembre no hay ningún otro estreno del género, así que habrá poca competencia para el niño mago de DC.

Aquaman 2 (diciembre de 2022)

Por último, la segunda aventura en solitario de Aquaman de Jason Momoa se ha mantenido sin retrasos, con su fecha de estreno programada para diciembre de 2022. Para entonces se espera que la crisis del coronavirus esté controlada por completo, y que todo haya vuelto a la normalidad dentro de dos años. Aunque, por supuesto, siempre puede haber retrasos de última hora.