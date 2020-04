Tom Hanks y Rita Wilson donarán sangre para labores de investigación

La sangre de los actores Tom Hanks y Rita Wilson, dos de las primeras celebridades que confirmaron públicamente su positivo en coronavirus el pasado mes de marzo, será empleada por un grupo de expertos médicos como muestra para las labores de investigación que, con suerte, desembocarán en el desarrollo, más pronto que tarde, de una vacuna con la que combatir la pandemia.

Así lo anunció el propio actor en una animada conversación con la emisora de radio NPR, en la que se ha congratulado de la oportunidad que se les presenta a ambos para realizar una importante contribución a la batalla contra la enfermedad. En el caso de que sus anticuerpos tomen el liderazgo en la lucha contra el virus, el intérprete ha propuesto -en tono jocoso- que la vacuna acabe tomando su nombre.

El actor de Hollywood volvió a recalcar en su entrevista que tanto Rita como él se encuentran ya plenamente recuperados de los efectos de la infección, los cuales supusieron un golpe mayor para la artista dados los elevados niveles de fiebre, dolor muscular y náuseas que tuvo que soportar durante su convalecencia conjunta en Australia.

"La verdad es que Rita lo pasó mucho peor que yo, su fiebre fue mucho más alta y también sufrió otros síntomas. Perdió por completo los sentidos del gusto y del olfato. Durante buena parte de las tres semanas, no podía disfrutar en absoluto de la comida. Tenía náuseas con frecuencia y no podía hacer otra cosa que arrastrarse por el suelo para poder ir al baño. Fue todo más largo de lo esperado", explicaba la semana pasada.