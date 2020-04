Tom Hardy revela el logo oficial de Venom 2: Let There Be Carnage

Apenas unas horas después de conocer el título oficial de la secuela de Venom, Let There Be Carnage (Déjalo ser Carnage), el actor Tom Hardy ha presentado el nuevo logo de la película con un breve teaser que abre el apetito para los fans, ahora que la película se ha retrasado a causa del coronavirus.

A través de su cuenta de Instagram, Hardy publicó un pequeño vídeo con el logo animado en el que se ve el nuevo título, cuyo juego de palabras hace indudablemente referencia a Carnage (Woody Harrelson), que será el gran enemigo de Eddie Brock en la próxima cinta.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Tom Hardy (@tomhardy) el 21 de Abr de 2020 a las 2:57 PDT

Todo en el teaser hace referencia al letal simbionte conocido como Carnage (Matanza), desde los tonos rojos a resaltar su nombre al final del adelanto. En los cómics, Carnage es un simbionte rojo y negro que proviene del mismo planeta que Venom y que se asocia con el psicópata Cletus Kasady para sembrar el caos y la matanza en las calles de Nueva York.

El villano interpretado por Harrelson ya apareció brevemente en la escena post- créditos de Venom, pero tomará mucho más protagonismo en la secuela. Inclusos e rumorea que Tom Holland, que interpreta a Spider-Man, podría aparecer, aunque sea a modo de cameo, para enfrentarse a los dos simbiontes en lo que, tal y como promete el título, será una lucha encarnizada, una auténtica Matanza.

En un principio, la secuela de Venom, dirigida por Andy Serkis (El libro de la selva) tenía programada su llegada a los cines el 2 de octubre de este 2020. Pero Sony decidió, según informan los exhibidores, que finalmente el filme no verá la luz hasta el 25 de junio de 2021.

