La temporada 3 de The Mandalorian está confirmada

La primera temporada fue bien recibida tanto por críticos como por fans, e incluso la compañía renovó por una segunda temporada antes de terminar la primera. Disney se ha arriesgado una vez más y decidió firmar por una tercera entrega de la ficción de Star Wars.

Variety asegura que el creador de The Mandalorian, Jon Favreau, ya comenzó a trabajar en el guion de la tercera temporada. Mientras tanto, el departamento de arte ha estado haciendo bocetos de la próxima entrega en las últimas semanas. Por su parte, el departamento de diseño de producción se puso en marcha el pasado 20 de abril.

Te puede interesar: Tom Hardy revela logo oficial de Venom 2: Let There Be Carnage

"Acabamos de comenzar la preproducción y estamos buscando nuevas aventuras para el Mandaloriano en la temporada 3", reveló una fuente del proyecto.

El rodaje de la segunda temporada ya finalizó y se espera que los nuevos capítulos lleguen a la plataforma en octubre. Sin embargo, esa fecha podría cambiar a la luz del desarrollo de la pandemia de coronavirus, que ha obligado a frenar numerosas producciones.

La Casa del Ratón también está preparando otras dos series de la saga Star Wars. Se trata de una ficción de Obi-Wan Kenobi protagonizada por Ewan McGregor y otra producción sobre Cassian Andor encabezada por por Diego Luna, que recientemente confirmó también la presencia de Stellan Skarsgard y Kyle Soller.