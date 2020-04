Thor: Love and Thunder conectará con X-Men

Desde que Disney adquirió Fox y personajes como X-Men y Los 4 Fantásticos volvieron a ser propiedad de Marvel, los fans han estado especulando cómo se introducirán los nuevos personajes en el UCM. Aunque su anexión será un proceso lento, las referencias llegarán antes de lo esperado, ya que Taika Waititi ha revelado una loca conexión con los mutantes en Thor: Love and Thunder.

Aunque la cuarta entrega de Thor se ha retrasado hasta 2022 por la crisis del coronavirus, poco a poco se van revelando importantes detalles de lo que aparecerá en la cinta. Además del regreso de personajes como Valkyria, Korg o Jane Foster (Natalie Portman) también ha trascendido la implicación de Christian Bale como villano, y, tal y como informa ScreenRant, la aparición de los Starsharks, la raza de escualos alienígenas de las aventuras de X-Men.

Aparecidos por primera vez en Uncanny X-Men #182 de 1982, los Starsharks son unas criaturas usadas como transporte por la raza conocida como The Brood, y emulan la forma de tiburones que van flotando por el espacio y atrapando seres de otras especies para manipularlos en su propio beneficio. También han aparecido en Thor: God of Thunder y King Thor, así que no son ajenos a las aventuras del Dios del Trueno.

Está por ver si los Starsharks tendrán un papel de peso en la trama de Love and Thunder o tan sólo serán un recurso de fondo para las aventuras del Asgardiano. Pero su confirmación por parte del director significa que Marvel ya está plantando las semillas de sus últimas adquisiciones, posiblemente de cara a su incorporación a la denominada Fase 5 del UCM.

Por desgracia, es poco probable que los escualos espaciales sean la puerta de entrada de los X-Men al UCM, ya que los mutantes son una parte muy amplia del imaginario marvelita, y merecen una introducción mucho más grande en la gran pantalla. Los fans tendrán que esperar bastante tiempo hasta que Lobezno, Xavier, Magneto y compañía vuelvan a los cines. Pero tarde o temprano lo harán, y merecerá mucho la pena.