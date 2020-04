Rosalía se reinventa con su propio karaoke

Cada uno pasa el confinamiento como buenamente puede. Y Rosalía, aislada en Miami, lo pasa cantando y montando su propio karaoke en las redes sociales para alegría y alboroto de los suyos.

"Hoy me he despertado con ganas de ir a un karaoke, pero, como no se puede, se me ocurre que puedo cantar desde casa. Decidme qué canciones os gustaría que cantase. Os leo. Elegidme unos buenos temas, ¡unos buenos temazos!", dijo la cantante antes de empezar.

A partir de ahí, canciones como el clásico flamenco 'A tu vera' y temas más recientes como 'Don't start now' de Dua Lipa, 'Beautiful' de Christina Aguilera, 'God is a woman' de Ariana Grande o 'When the party's over' de Billie Eilish, entre otros.

Todas estas actuaciones desenfadadas fueron publicadas por Rosalía en sus stories de Instagram, por lo que desaparecieron a las 24 horas, pero muchos momentos fueron captados y compartidos por sus fans.