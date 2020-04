Sony cambia la fecha de lanzamiento para Ghost of Tsushima y The Last of Us Part II

Debido a la pandemia por coronavirus que tiene paralizado casi todo el mundo, el equipo de Sony Interactive Entertainment y Worldwide Studios han tenido que adaptarse a los cambios que ha implicado el virus en su forma de trabajo.

A pesar de las interrupciones que tuvieron en el desarrollo de su trabajo, la compañía lanzará una actualización para todos los fanáticos de PlayStation que seguramente en medio de esta cuarentena están ansiosos por tener nuevos juegos de PS4.

Gracias a las facilidades que se han dado en la distribución global, Sony confirmó que la nueva fecha de lanzamiento para The Last of Us Part II será el 19 de junio y Ghost of Tsushima llegaría el 17 de julio.

Los juegos de Naughty Dog y Sucker Punch Productions lograrán llegar al mercado luego de los grandes esfuerzos que han puesto ambas compañías en ofrecer la mejor experiencia de videojuegos a los usuarios de todo el mundo.

Finalmente, la compañía agradeció a todos los usuarios por su paciencia y esperan poder llenar las expectativas de todos los jugadores.