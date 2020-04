El Pentágono publicó tres videos de avistamientos de ovnis

En los videos publicados por el Pentágono se observan los objetos voladores moviéndose rápidamente mientras los capta una cámara infrarroja. Además, se alcanza a escuchar la reacción de dos personas que observan asombradas este fenómeno, incluso uno de ellos asegura que se podría tratar de un dron.

En septiembre del año pasado, la Marina de los Estados Unidos confirmó que las grabaciones son reales y ahora son compartidas de manera oficial porque según el vocero del Pentágono, Sue Gough, quieren “aclarar cualquier idea errónea del público sobre si las imágenes que han estado circulando eran reales o no, o si hay algo más en los videos”.

“Después de una revisión exhaustiva, el departamento ha determinado que la publicación autorizada de estos videos no clasificados no revela ninguna capacidad o sistema sensible. (...) y no incide en ninguna investigación posterior de incursiones en el espacio aéreo militar por parte de fenómenos aéreos no identificados”, agregó Sue.

El Pentágono publica formalmente 3 vídeos de la Marina que muestran OVNIS 👽 pic.twitter.com/WTuSCpC46f — COVID-19 (@Covid_19Time) April 27, 2020

En 2007 el Pentágono creó un programa para estudiar los encuentros con objetos voladores no identificados, sin embargo, fue cerrado en el 2012 porque, según esta institución, habían otras prioridades que requerían mayor financiación.