"La chimoltrufa más linda" le dicen a Evaluna Montaner por cambio de look

Actualmente, Evaluna es una de las artistas más populares en redes sociales y no solo por los diversos talentos que ha demostrado tener, sino por la naturalidad con la que siempre se muestra y la estable relación que presume junto su esposo, Camilo Echeverry.

Hace unas horas, Evaluna compartió un par de fotografías a través de Instagram donde muestra cómo se vería con un cambio radical en su cabello, dejando a muchos de sus fanáticos sorprendidos por lo bien que luciría con un aspecto muy diferente al que la suelen ver.

En las imágenes la cantante luce una peluca totalmente negra, con un corte un poco más arriba de los hombros corta y un labial rojo que hizo resaltar bastante su tono de piel.

Hasta el momento, la publicación cuenta con más de 950 mil ‘me gusta’ y miles de comentarios donde sus seguidores la halagaron por lo bien que luce, además, le sugirieron hacerse el cambio de look.

Ver esta publicación en Instagram 🕷 Una publicación compartida por Evaluna Montaner de Echeverry (@evaluna) el 28 de Abr de 2020 a las 6:07 PDT

"Te ves hermosa", "me encanta el color negro de tu cabello", "¿por qué no lo habías hecho antes?", "me encanta porque tu piel es blanca", "La chimoltrufa más linda", "resalta más las facciones de tu cara", fueron algunas de las reacciones que dejaron en las instantáneas.