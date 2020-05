"El final es lo mejor" le dicen a Greeicy en su intento de hablar inglés

Greeicy pasa sus días de cuarentena junto a Mike Bahía. A pesar del aislamiento, ha aprovechado el tiempo para hacer música y seguir componiendo. Recientemente nos presentó ‘Los Besos’, una canción que ha sido un éxito en plataformas musicales.

Ahora, la cantante grabó un video mientras cantaba la canción mientras Mike Bahía tocaba la guitarra en el fondo.

Sus fanáticos no duraron en amar esta versión, pero uno de los detalles que más llamó la atención fue su intento de hablar inglés al final.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Greeicy (@greeicy1) el 29 de Abr de 2020 a las 5:44 PDT

"I think that when you escuchas this song, your feel is good", expresó. Sin embargo, la cantante quería decir "I think that when you hear this song you feel good"

La cantante le presto poca atención a esto y lo tomó con mucho humor. Incluso, sus seguidores también se rieron del divertido momento.