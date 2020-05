Kika Nieto cuenta por qué se retira de las redes sociales

A través de un video en su cuenta de Youtube, la creadora de contenido digital colombiana Erika Nieto, conocida como ‘Kika Nieto’, aseguró que se retirará de las redes sociales, pues ya no le resulta fácil “hacerse la fuerte”.

La joven, aseguró que es una de las decisiones más difíciles de su carrera, pero que después de meses de reflexión llegó a la conclusión de que es necesaria:

“Tomé una decisión que no fue para nada fácil de tomar, pero es una decisión que me da tranquilidad. (...) Sí, voy a dejar las redes sociales no sin antes darles las gracias. Esta ha sido la experiencia más loca, bonita, edificadora y constructiva”.

Nieto, aseguró que no sabe cuánto tiempo estará alejada de las redes sociales:

“En este momento no sé por cuánto tiempo me voy a ir, solo sé que me prometí a mí misma de no regresar hasta que esté completamente convencida de que mi tranquilidad y paz interior no depende de los comentarios que haga la gente de mí”.

Kika aseguró que su paz interior fue arrebatada por el odio en redes sociales: