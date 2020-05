Luisa Fernanda W y Pipe Bueno revelaron los dos nombres que le pondrían a su bebé

A través de su cuenta de Instagram, la influencer afirmó que, aunque no está segura, ya ha pensado en los posibles nombres que pondrá al bebé que está esperando con el cantante colombiano:

“Uno es Máximo, así tal cual, no Máxi, no Máximiliano, y el otro que me gusta mucho es Antonio. Me encanta el nombre Antonio; entonces, estoy pensando en cuál de esos, aunque estoy súper abierta a seguir buscando más nombres porque todavía no lo tengo claro”.