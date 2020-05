Disney anunció que Taika Waititi será el director de la nueva película de ‘Star Wars’

En un comunicado emitido este lunes, Disney confirmó a Taika Waititi como el director de la nueva película que estrenará ‘Star Wars’. Además, anunciaron que él estará escribiendo la próxima cinta junto a Krysty Wilson-Cairns, nominada en los Óscar al mejor guión original por ‘1917’ el año pasado.

La compañía aprovechó la celebración por el Día de Star Wars para dar a conocer la noticia, sin embargo, no se revelaron mayores detalles sobre el filme o cuál será la fecha en la que llegará a la gran pantalla.

Cabe recordar que cada 4 de mayo se conmemora este día por lo parecido que suenan las frases en inglés “May the Fourth”, lo que en español sería “cuatro de mayo”, y “May The Force Be With You”, la legendaria frase de la película que en español quiere decir “Que la fuerza te acompañe”.

De acuerdo a la revista The Hollywood Reporter, desde enero se estaba contemplando la posibilidad de poner a Waititi al frente de la cinta, ya que que tiene gran versatilidad y experiencia en producciones como ‘Thor: Ragnarok’, ‘Jojo Rabbit’, ‘The Mandalorian’, entre otras.