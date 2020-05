Hailey Bieber dedica la cuarentena a tratar el acné de Justin

Hailey Bieber está siguiendo, al parecer, los pasos de Kylie Kenner, Kim Kardashian o Lady Gaga y se animaría a lanzar su propia línea de productos de belleza.

Y estaría practicando con su esposo, de quien se quiere asegurar que salga de su acné, causado por la enfermedad de Lyme que padece, antes de salir de aislamiento. Justin Bieber ha aceptado ser el conejillo de indias durante este periodo de confinamiento.

"Ha estado toqueteándome la cara. Me saca los granos y luego me pone sérums y mascarillas faciales", contó Justin en la serie 'The Biebers on Watch' que graba para Facebook Watch.

Hailey hace memoria de la piel que tenía Justin cuando se conocieron siendo unos niños y que mantuvo durante muchos años de su adolescencia.

"Me encanta todo lo que tiene que ver con el cuidado de la piel, y como estamos teniendo mucho tiempo libre durante la cuarentena, le he prometido que cuando todo esto termine saldrá a la calle con la cara resplandeciente", añadió Hailey.