Bryan Cranston y Aaron Paul listos para salir en Better Call Saul

Ambos actores aseguraron que están dispuestos a participar de la sexta temporada de Better Call Saul, el spin-off de Breaking Bad. Los fanáticos de Paul le preguntaron sobre una secuela de El Camino, a lo que respondió: "No, creo que eso fue todo. Creo que El Camino fue la despedida de Pinkman", dijo el actor sobre su personaje. "Puede que haya otra historia de Breaking Bad, ¿quién sabe?", expresó.

Cranston se unió al live de su compañero de serie y socio, le preguntó si sabía algo sobre el futuro de la franquicia. "No, solo digo que hay un Universo Breaking Bad", explicó. "Está Breaking Bad, está Better Call Saul, está El Camino. ¿Quién sabe?", argumentó Paul. "¿Podría haber otra historia dentro de ese universo? Sí, absolutamente. ¿Sé que eso va a pasar? No. ¿Debería suceder? No sé".

"Siempre nos preguntan sobre Better Call Saul y si Jesse o Walt van a aparecer en esa serie. No sé cuántas veces tenemos que decirle a Vince que estamos listos para hacerlo", dijo Cranston. "Simplemente no creo que quiera", agregó.

Mientras Paul bromeaba sobre que Gilligan no los quiere en la serie, Bryan intervino y dijo que "No, eso está bastante claro”.

Es difícil que los actores aparezcan en Better Call Saul ya que la serie está ambientada cuatro años antes de que Walt y Jesse contrataran a Goodman. "Ya veremos, quién sabe. Pero si Vince tocara a cualquiera de nuestras puertas, por supuesto, lo haríamos en un abrir y cerrar de ojos", dijo Paul.

La sexta temporada de Better Call Saul llegaría en el 2021