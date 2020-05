Miley Cyrus no sabe de las implicaciones que trae la pandemia

La cantante reveló que no creía conveniente lanzar su nuevo álbum en esta época tan dura y dolorosa para el mundo. Son un sinfín de obstáculos que la situación actual traen consigo, como la pérdida de seres queridos o las dificultades económicas.

Miley reconoció que, personalmente, no sabe cuáles son los verdaderos efectos de la crisis generada por el coronavirus, todo por su situación financiera actual y de lo que disfruta en su casa en California.

"Sé que yo me encuentro en una posición única, y que mi experiencia con esta pandemia no es la que está viviendo el resto de la gente de mi país y del resto del mundo. Mi vida está en pausa en muchos aspectos, pero en realidad no tengo ni idea de lo que implica esta pandemia... Estoy cómoda en mi espacio, tengo comida sobre la mesa todos los días y estoy en una situación estable a nivel financiero. Esa no es la historia que vive la mayor parte de la gente", explicó en el Wall Street Journal.

La artista se ha involucrado directamente en muchas iniciativas solidarias dirigidas para ayudar a los más desfavorecidos, los más vulnerables y también en las investigaciones médicas que buscan una vacuna.