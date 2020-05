Un usuario en Twitter asombró a cientos de personas al publicar en su cuenta la prueba de lo que sería un descubrimiento que pocos sabían. Este tuitero encontró una canción de Britney Spears muy parecida a ‘Todavía’, de La Factoría.

“¿Cuantos años tenían cuando se dieron cuenta que “Todavía” de La Factoría es un cover de una canción de Britney Spears?” preguntó @Tuitologia.

¿Cuantos años tenían cuando se dieron cuenta que “Todavía” de La Factoría es un cover de una canción de Britney Spears? pic.twitter.com/D9V8fMzhFg — ℜodrigo ✪ (@Tuitologia) May 12, 2020

Inmediatamente todo el mundo contestó asombrado y es que el fragmento de ‘From The Bottom Of My Broken Heart’ suena muy similar a la canción de La Factoría.

Sin embargo, el video publicado por el tuitero tiene el ritmo acelerado y la hace sonar más parecida, acá está en el ritmo original a partir del minuto 1:00.

Que sean parecidas no quiere decir que sea un plagio o un cover, se pueden tratar de una coincidencia entre acordes y líricas.

¿Se parecen?