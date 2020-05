Las Kardashian llegan a Netflix

Las plataformas de streaming han crecido en espectadores desde que la cuarentena empezó. Netflix, una de estas plataformas, sigue alimentando con contenido y ahora ha fichado a las Kardashian.

El famoso reality 'Keep Up With The Kardashian', que empezó a emitirse en el 2007, llega a Netlix y se podrá ver a partir del 1 de junio. Esta es la primera vez que se ven en una plataforma de streaming ya que siempre se han visto por el canal E!.

Por ahora solo se emitirán las dos primeras temporadas del reality que cambió las vidas de las Kardashian y las puso en lo más alto del mundo mediático.

'Keep Up With The Kardashian' cuenta actualmente con 18 temporadas.