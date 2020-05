¿Será Lina? ‘La Liendra’ delató a Andy y confirmaría que el cantante tiene novia

Una nueva prueba se suma a los rumores que circulan en redes sociales donde aseguran que Lina Tejeiro y Andy Rivera volvieron. Esta vez fue uno de los amigos del artista pereirano quien lanzó una indirecta refiriéndose a la actriz.

Antes de finalizar la transmisión en Instagram que realizó ‘La Liendra’ junto a Rivera, el influenciador quiso enfrentarse al cantante en un duelo de rimas y en medio de su disputa terminó revelando más de la cuenta.

“Usted no es que esté muy soltero mi niño… yo me limo las uñas con ‘limm..na’. Tú sabes que tienes una relación, yo mejor no voy a hablar y me quedo callado”, aseguró ‘La Liendra’.

A lo que Andy le respondió: “Yo creo que la Liendra está muy equivocado, él cree que sabe mucho y de nada se ha enterado. Ustedes saben que mi vida yo la manejo en privado”.

Aunque después el influenciador quiso seguir con la disputa, el artista lo interrumpió para que no revelará más detalles y se despidió rápidamente. Luego de eso ninguno de los dos se refirió más al tema, sin embargo, los seguidores de la pareja han tomado la indirecta de ‘La Liendra’ como la confirmación de que Lina y Andy están juntos nuevamente.