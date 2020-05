Luisa Fernanda W y Pipe Bueno revelan el nombre de su bebé

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno, han mostrado a través de sus redes sociales todo el proceso que ha significado para ellos esperar un bebé desde el momento que hicieron el anuncio.

A principios de mayo, la pareja comunicó que ya sabían que estaban esperando un niño, momento en el que los fanáticos empezaron a preguntar cuál sería el nombre.

Luisa Fernanda W al parecer siempre estuvo muy segura de cómo quería que se llamara su hijo, sin embargo, no lo estuvo al 100%:

"Uno es Máximo, así tal cual, no Maxi, no Máximiliano, y el otro que me gusta mucho es Antonio. Me encanta el nombre Antonio. Entonces estoy pensando cuál de esos, aunque estoy súper abierta a seguir buscando más nombres".