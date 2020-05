Chris Evans abre Instagram por una gran causa

Los fanáticos del actor Chris Evans quedaron muy sorprendidos al ver que este había decidido unirse a Instagram, motivo por el que Jimmy Fallon le preguntó si se debía a la cuarentena y tiempo en aislamiento generado por la pandemia del coronavirus:

“Sí, no sé qué fue. No lo sé. Supongo que cedí. Me siento como un hombre tan viejo. Llego tan tarde a la fiesta. ¿Sabes lo que ocurre? Tenía demasiadas buenas fotos de mi perro. Era como si estas imágenes se desperdiciaran en mi teléfono. Tengo que poner esto en alguna parte”.