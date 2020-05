Joaquin Phoenix y Rooney Mara estarían esperando su primer bebé

Después de dos años de relación, el actor Oscar Joaquin Phoenix y la actriz Rooney Mara se comprometieron en junio de 2019 y ahora según algunos rumores estarían a la espera de su primer hijo.

¿Bruce Willis en La Casa de Papel 5?

La pareja ha estado durante la cuarentena en su casa de Los Ángeles y aunque han tratado de permanecer lejos de las cámaras de los paparazzi, se ha visto salir a Rooney de su casa con ropa holgada para cubrir su estómago mientras va de visita a la casa de su hermana, la también actriz Kate Mara, quien hace unos meses se convirtió en madre.

Los rumores aumentaron cuando el medio Page Six anunció durante este lunes que una fuente cercana habría confirmado la noticia y además aseguró que los actores estarían a tres meses de la llegada de su primogénito.

Creadora de Matrix revienta Twitter

Por el momento, ninguno de los se ha pronunciado sobre el tema, pero se espera que próximamente decidan compartir la noticia sobre el embarazo con todos sus seguidores.

Cabe recordar que la pareja se conoció durante las grabaciones de ‘Her’, sin embargo, su romance comenzó cuando se reencontraron para el rodaje de ‘María Magdalena’. Finalmente, hicieron pública su relación en el Festival de Cannes de 2017 donde Phoenix ganó como mejor actor por su papel en ‘You Were Never Really Here’.