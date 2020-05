"Todos los días he tenido sexo" Esperanza Gómez

Esperanza Gómez está de cumpleaños y por motivo de esta celebración en LOS40 quisimos desearle un feliz cumpleaños al aire y la llamamos. La actriz porno nos contó que está pasando sus días de aislamiento en Miami junto a su pareja.

Pero en estos tiempos no se ha detenido y diariamente nutre con contenido sexual sus diferentes canales virtuales, como su Snapchat privado. Por tal razón casi todos los días tiene relaciones sexuales con su pareja, y si no ella misma se satisface para no dejar sin contenido a sus suscriptores.

Pero como muchos no tienen la suerte de estar con su pareja, Esperanza también le dio algunos consejos a las mujeres. Por ejemplo, si no tienen un juguete sexual pueden recurrir a un pepino para satisfacerse. A los hombres les aconsejó usar mayonesa, mermelada o leche condensada.

Esperanza Gómez también reveló cuál es su película porno. La actriz contó que fue la primera que hizo ya que le abrió las puertas en la industria a la que siempre había querido entrar. Por otro lado, aseguró que la escena que más recuerda es la que hizo con Johnny Sins, ya que le tenía muchas ganas.

Todo no quedó ahí, la actriz también habló de lo que le atraía de Gustavo Petro y la fantasía sexual que tiene con Jean Claude Van Damme.

Revive acá toda la entrevista con Esperanza Gómez: