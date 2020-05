"Con Yatra si me fui", señalan nuevamente a Danna Paola de tener algo con el cantante

TINI y Sebastián Yatra le pusieron fin a su relación. Así lo comunicaron en redes sociales y los seguidores de los cantantes no dejan de traer a la conversación a Danna Paola.

A la actriz mexicana la han venido relacionando con el artista colombiano desde hace varias semanas, aunque son solo rumores. Ahora, curiosos recordaron cuando Danna dijo una polémica frase.

“¿Qué si me fui con Maluma?, no; que sí con Yatra… con Yatra sí me fui”, fue lo que expresó la actriz y que muchos relacionan como una posible pista de la ruptura entre TINI y Yatra.

Por el momento estos son solo rumores. Recientemente Danna Paola aclaró que con el cantante hay una amistad y colaboraron juntos en una canción que próximamente saldrá.