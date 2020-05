¿Un fantasma? La extraña aparición en una foto de Jennifer López

Jennifer López ha enloquecido a sus seguidores al publicar una selfie donde, al parecer, hay algo extraño. Muchas personas empezaron a notar algo en el fondo del gimnasio que la cantante tiene en su casa de Miami.

"Si no te reta, no te cambia..." escribió la actriz en una foto donde había terminado de hacer ejercicio. Algunos no dudaron en halagarla, pero la mayoría notó que al fondo hay una aparición que los aterró.

Las personas empezaron a notar lo que parecía un hombre con la boca cubierta. Al hacer zoom en la imagen, se puede notar una persona con la cabeza rapada y un tapabocas.

Algunos especularon diciendo que se trataba de un fantasma, otros afirmaban que era un duende. Sin embargo, podría tratarse de un entrenador personal hospedado en la casa de Jennifer López y Alex Rodríguez.

Por el momento, ni el exbeisbolista ni "La Diva del Bronx" se han pronunciado.