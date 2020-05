¿Selena Gómez se rapó?

Muchos seguidores y fanáticos de Selena Gómez han viralizado una supuesta foto donde, al parecer, Selena Gómez cambió radicalmente de look. Según quienes compartieron la imagen, la cantante se habría rapado, dejando así atrás el cabello largo.

Pero esta sería una imagen manipulada ya que, aunque Selena Gómez si cambió de look en cuarentena, la cantante no se rapó. Para algunos le queda muy bien la cabeza rapada, para otros no tanto. Los memes no se hicieron esperar. "Selena cerrando ciclos", "Ya forma parte de los Peaky Blinders", fueron algunos de los comentarios que dejaron en Twitter.

Selena Gómez / Yo que no me puedo cortar el cabello en cuarentena pic.twitter.com/yHG6a54P5t — Diego (@arrobaMolina) May 22, 2020

El único cambio de look que tuvo Selena Gómez durante esta cuarentena fue tener el cabello rizado y así lo mostró en su cuenta de Instagram.