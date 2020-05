Sia cumplió su sueño de ser madre al adoptar dos jóvenes de 18 años

La reconocida cantante australiana reveló un detalle de su vida privada que dejó sorprendidos a todos sus seguidores. Durante el programa The Morning Mash Up de SiriusXM, Sia confesó que a sus 44 años cumplió uno de sus mayores deseos y se convirtió en madre tras adoptar a dos muchachos de 18 años.

“En el 2019 adopté dos hijos. En ese momento tenían dieciocho años, y ahora tienen diecinueve. Ellos ya no tenían derecho al sistema de acogida para niños sin familia por su edad. Los amo muchísimo”, dijo la intérprete de la famosa canción ‘Chandelier’.

Además, se refirió a cómo se han visto afectados sus hijos por la pandemia del covid-19 y agregó: “A ambos les resulta bastante difícil, a uno más que al otro. Pero los dos están haciendo cosas que son realmente buenas para ellos en este momento, que son realmente útiles para su vida. Están centrándose mucho en sus estudios, lo que es muy bueno”.

Por otro lado, hace un tiempo la artista habló con la revista estadounidense GQ sobre su sueño de ser mamá, de igual manera, aseguró a este medio que ya no estaba interesada en tener una relación seria y reafirmó su decisión diciendo que se quedaría soltera el resto de su vida.

Finalmente, contó que le hizo una propuesta indecente a su amigo diplo en la que le dijo: ‘Hey, escucha, eres una de las cinco personas que me atraen sexualmente, y ahora que he decidido estar soltera por el resto de mi vida y acabo de adoptar a un hijo, no tengo tiempo para una relación…si estás interesado en sexo sin ataduras, avísame”.