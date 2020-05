Katy Perry confiesa que vivió profunda depresión antes de su embarazo

Katy Perry fue invitada al programa ‘Good Monrning America’. En medio de la entrevista, la cantante confesó que pasó por un momento muy difícil en su vida donde sufrió de depresión.

La artista reveló que lo que sintió en cierto momento de su vida fue tan oscuro y profundo que no podía imaginarse viviendo a futuro; sin embargo, también aseguró que su nuevo disco ‘KP5’ cuenta ciertos apartes buenos y malos que ha experimentado.

“He estado escribiendo durante los últimos años y al principio de esos dos años, fue muy difícil (…) estaba clínicamente deprimida, saliendo de eso y no sabía que era mi vida, si iba a estar… realmente ni siquiera me podía imaginar viviendo, para ser totalmente sincera”, reveló Katy.

Perry asegura que actualmente se encuentra bien, ha logrado superar la depresión, pero sigue manteniendo una rutina para fortalecer su proceso emocional, espiritual y físico.

“Ahora he llegado a ver esta luz al final del túnel, lo que significa que voy a vivir. Y no solo eso, voy a traer vida al mundo. Así que de momento esto no ha acabado”, concluyó la cantante.