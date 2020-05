La picante selfie con la que Lady Gaga habla de 'Rain on me'

Lady Gaga acaba de sorprender al mundo con 'Rain on me', una canción que hizo junto a Ariana Grande, una canción que seguramente será un himno y hace parte de 'Chromatica', su próximo álbum.

Mientras aún no baja la fiebre de la canción, que ya completa 37 millones de vistas en YouTube, la cantante publicó una picante que acompañó junto a una frase de 'Rain on me'.

I hear the thunder coming down ⛈ pic.twitter.com/FBlVy03Bgx — Lady Gaga (@ladygaga) May 24, 2020

"I hear the thunder coming down", escribió la estrella del pop en Twitter. En tan solo minutos la imagen ya llegaba a los 50 mil 'me gusta' y sus fanáticos no dejaban de hablar de la foto.

Después de varios atrasos y posponerse, Lady Gaga lanzará Chromatica el próximo 29 de mayo.