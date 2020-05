Rosalía tiene lista otra colaboración con Travis Scott

La nueva colaboración entre Travis Scott y Rosalía ya estaría lista. Este fin de semana, la cantante española nos mostró un pequeño adelanto, de lo que será este nuevo tema, a través de sus historias de Instagram.

Rosalía no dio muchos detalles, solo cantó un par de versos y se logra escuchar la voz del rapero. Esta sería la segunda colaboración ya que, hace unos meses, la cantante hizo parte de Highest in the room remix, junto a Scott. Los fanáticos de Rosalía también se encuentran a la espera de su canción junto a Billie Eilish, de la que se dijo ya estaba terminada.

En estos días de aislamiento, Rosalía también nos mostró un nuevo sencillo llamado ‘Dolerme’, una canción que terminó mientras estaba en cuarentena.

Acá te dejamos el adelanto presentado por Rosalía: