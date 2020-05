Critican a Maluma por bailar como Michael Jackson

Maluma ha sido criticado este fin de semana por varias razones. Una de ellas se debe a que el cantante, al parecer, se fue de paseo junto al cantante Pipe Bueno y habría incumplido el aislamiento preventivo obligatorio que va hasta el 31 de mayo. Fueron muchas las personas que criticaron a los cantantes por no dar ejemplo en estos tiempos.

Ahora el cantante publicó un video bailando al estilo de Michael Jackson. "No me hablen de flowcito", escribió el cantante de ADMV. Muchos felicitaron al artista, sin embargo no faltó el que criticó el video de Maluma.

"Michael Jackson debe estar llorando", "Se mueve más San Andresito en estos días", fueron algunos de los comentarios que le dejaron. Incluso el mismo Pipe Bueno le ofreció clases de baile.

Recientemente, Maluma presentó ADMV, una canción donde el cantante cambia su faceta y presenta una nueva propuesta musical.