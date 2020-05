Kris Jenner revela cómo es su intensa vida sexual a sus 65 años

Kris Jenner es la cabeza del imperio de las Kardashian. Su fortuna también ha crecido a la par de la de sus hijas, quienes se hicieron famosas cuando empezó su reality familiar donde muestran un poco más de sus vidas privadas. A pesar de esto, son muy pocas las veces que Kirs Jenner sale a relucir por alguna noticia.

Desde el 2014 Kris mantiene una relación con Corey Gamble, un empresario 26 años menor con ella. Su noviazgo es muy discreto y ha salido muy pocas veces en 'Keeping Up With The Kardashians', aunque siempre se le ha visto acompañándola en eventos y alfombras rojas.

Sin embargo, en una conversación con su amiga Faye Resnick, la estrella aseguró que "siempre tiene ganas", refiriéndose al sexo.



Agregó que las relaciones sexuales a su edad son algo precioso y "tiene que aprovechar el momento", además también expresó que se tiene afortunada de tener un novio como Corey Gamble.