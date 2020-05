¿Por qué Netflix está cancelando algunas cuentas?

Hace unos días, Netflix emitió un comunicado en el que anunció la suspensión de aquellas cuentas que no sean utilizadas por más de un año. Así, a los usuarios se les preguntará si desean que su cuenta permanezca activa y si la persona no contesta el mensaje, la plataforma procederá a eliminar de manera automática la suscripción.

En este mismo comunicado, la compañía informó que menos del 0,5% de las cuentas registradas en su base de datos se encuentran inactivas, por eso, han implementado esta nueva medida con la que buscan que este tipo de usuarios no malgasten su dinero en un servicio del que no están haciendo uso.

Así mismo lo manifestó el director de innovación de producto de la plataforma de streaming, quien dijo: “¿conoces esa sensación de hundimiento cuando te das cuenta de que te apuntaste a algo, pero no lo has usado en mucho tiempo? En Netflix, lo último que queremos es que las personas paguen por algo que no están usando”.

Las personas a las que se les suspenda la cuenta podrán volver a ingresar en cualquier momento dentro de los 10 meses después de la cancelación y tendrán la opción de recuperar todos los detalles de la cuenta como: los diferentes perfiles que hayan creado, sus preferencias de contenido y las listas de sus series o películas favoritas.

Según el portal iPadizate, la plataforma ha tenido un aumento en el número de suscriptores durante el último trimestre y esto se debería a la cuarentena obligatoria que se impuso en todo el mundo por culpa de la pandemia de covid-19.