Manelyk y Karime, de Acapulco Shore, se dijeron sus “verdades” en la cara

Durante una dinámica realizada para el canal de YouTube de MTV, Manelyk González y Karime Pindter se atrevieron a responder unas cuantas preguntas que, además de recordar algunos problemas que han tenido a lo largo de sus años de amistad, las hicieron confesarse varias cosas en la cara y sin pelos la lengua.

Karime aseguró que está arrepentida de varias cosas que hizo en el pasado y que afectaron en especial a Manelyk, por lo que aprovechó para hablar sobre aquella vez que se acercó demasiado a Jawy Méndez y dijo: “Con lo de la brujería no me arrepiento, pero tal vez sí me arrepiento de haberme besado con el compadre hace algunos años”.

Además, añadió que ella y Méndez intentaron convencer al productor del reality para que no sacará al aire esas imágenes, a lo que Mane contestó que Karime debería mejor arrepentirse por haber intentado censurar la escena, ya que si el director no las hubiese pasado seguiría viviendo en una mentira.

Por otro lado, Manelyk se refirió a los mejores momentos que ha pasado junto a su amiga e incluso habló sobre el día que por fin se reconciliaron durante uno de los episodios de la temporada seis de 'Acapulco Shore'.