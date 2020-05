Apple lanza en exclusiva el cortometraje 'Emmanuel: Behind the artist'

'Emmanuel' es la seguna producción discográfica de Anuel AA, un álbum que llega con colaboraciones como Enrique Iglesias, Bad Bunny, J Balvin, Lil Wayne, Ozuna, Tego Calderón, Travis Barker, entre otros. Son 22 canciones que sus fanáticos venían esperando con tiempo.

Lady Gaga presenta su sexto álbum de estudio

Pero no todo quedó en un álbum. Apple Music lanzó en exclusiva un cortometraje llamado 'Emmanuel: Behind the artis', un documental íntomo donde muestras detalles pocos conocidos del artista.

En esta producción, que se encuentra disponible en Apple Music, viajan hasta el pueblo natal de Anuel y se pueden conocer a las personas y los lugares que formaron a la estrella del trap latino.

'Emmanuel: Behind the artist', fue grabado entre Miami y Puerto Rico.