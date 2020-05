Britney Spears comparte sus 30 canciones favoritas

Apple Music es una de las plataformas donde podemos encontrar más de 60 millones de canciones que se pueden escuchar en streaming sin anuncios. Muchos artistas utilizan este medio para crear playlist con sus canciones favoritas y Britney Spears no se quedó atrás.

La artista estadounidense creadora del hit ‘Oops I did it again’, decidió compartir su playlist llamada ‘I Miss Y2K’ con sus canciones favoritas de los 2000.

Spears afirmó:

“No puedo creer que hayan pasado 20 años desde que salieron muchas de estas canciones. Para mí, estas canciones me recuerdan el período de tiempo cuando ¡uy! todo partió, que fue un momento especial para mí. Espero que las ames tanto como como yo”.

En esta playlist encontrarás canciones de Mariah Carey, Madonna, Kylie Minogue, Ricky Martín e incluso canciones de la misma Britney.

Aquí la lista completa:

1.- Mariah Carey – Always Be My Baby

2.- Madonna – Music

3.- *NSYNC – It’s Gonna Be Me

4.- Kylie Minogue – Can’t Get You Out Of My Head

5.- Ricky Martin – Livin’ La Vida Loca

6.- Santana (feat. Rob Thomas) – Smooth

7.- Christina Aguilera – What a Girl Wants

8.- Enrique Iglesias – Bailamos

9.- Beyoncé – Crazy In Love (featuring Jay-z) (single Version)

10.- Jennifer Lopez – Love Don’t Cost a Thing

11.- LeAnn Rimes – Can’t Fight The Moonlight (Graham Stack Radio Edit)

12.- Backstreet Boys – Shape of My Heart

13.- BBMAK – Back Here

14.- Shakira – Whenever, Wherever

15.- Train – Meet Virginia

16.- Dixie Chicks – Cowboy Take Me Away

17.- Destiny’s Child – Say My Name

18.- Usher – My Boo (featuring Alica Keys)

19.- Dido – Here With Me

20.- Janet Jackson – All For You

21.- Delta Goodrem – Lost Without You

22.- Mariah Carey – Heartbreaker (feat. Jay-Z)

23.- Kelly Clarkson – The Trouble With Love Is

24.- Tal Bachman – She’s so High

25.- Anastacia – I’m Outta Love (radio Edit)

26.- Mary J Blige – Family Affair

27.- Mandy Moore – I Wanna Be With You

28.- P!nk – There You Go

29.- TLC – No Scrubs

30.- Backstreet Boys – I Want It That Way