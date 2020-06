Camila Cabello y Shawn Mendes cumplen 11 meses de relación

Camila Cabello y Shawn Mendes sorprendieron a sus seguidores en el 2019 cuando se confirmó que eran novios. Todo se materializó después de lanzar ‘Señorita’, una canción que ocupó varios meses los primeros lugares en las listas musicales y fue un éxito mundial.

/ GettyImages

A pesar de que solo hasta el 2019 empezaron su realción, Camila confesó que desde el 2015 sentía algo por Mendes, aunque nunca se materializó porque eran muy jóvenes, contó Camila a la revista Rolling Stone. Luego Shawn la veía solo como una amiga, pero ese sentimiento fue creciendo hasta que por fin confirmaron su relación.

camila es una chiquita feliz cuando esta con shawn soy lagrimas pic.twitter.com/cKUgr77R0R — any (@karlalegends) June 4, 2020

hoy shawn y camila cumplen 11 meses quien me consuela ahora pic.twitter.com/NBdjcbwat1 — ludd (@dreamofholdon) June 4, 2020

Emma Watson se pronuncia tras los ataques por su apoyo a Black Lives Matter

Lea Michele pidió perdón por los actos racistas hacia sus excompañeros

“Shawnmila”, como llaman los fanáticos a esta relación, cumple 11 meses y sus fanáticos celebran. Esta relación ha estado lejos de las críticas, en un principio se decía que no parecía muy real y para algunos era una estrategia de marketing. Sin embargo, ambos han demostrado lo contrario con las demostraciones de cariño. Uno de los actos más recientes donde se les vio juntos fue en 'Global Citizen: Together at home'.