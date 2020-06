Luisa Fernanda W responde a las burlas que le hizo el papá de Legarda

Luisa Fernanda W respondió a las burlas que, al parecer, hizo el papá de Legarda en un grupo de Instagram. La influenciadora publicó una captura de pantalla donde se ve que el padre de su expareja habría compartido un meme de ella donde bromeaba sobre su embarazo.

"Jamás me he metido públicamente con este señor ni con nadie de su familia, pero hoy no aguanto más, es muy fuerte y doloroso recibir tantas burlas y críticas a diario", escribió en su publicación.

Estos son los actores que estarán en la temporada 4 de Élite

Lana Rhoades, la modelo que destronó a Mia Khalifa, reta la censura de Instagram

"Hoy quiero hacerle una invitación a los que me “odian” y a este señor por favor no más odio, este mundo ya está muy hecho, no más odio para nadie todos merecemos respeto independientemente si les gusta o no una persona", agregó la influenciadora que espera su primer hijo junto a Pipe Bueno.

Esta fue la publicación completa hecha por Luisa Fernanda W: