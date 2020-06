¿Qué significa ser pansexual y por qué es diferente a la bisexualidad?

Recientemente, la famosa modelo Cara Delevingne reveló por medio de la revista Variety que se define como pansexual y siempre lo será, ya que según dijo, ella se enamora de las personas sin importar cómo se definan. Tras estas declaraciones a muchos les ha surgido la pregunta sobre qué significa esta orientación sexual y en qué se diferencia de ser bisexual.

De acuerdo a la organización no gubernamental de Estados Unidos, Gay and Lesbian Alliance Against Defamation, la pansexualidad se define como la manera de “sentirse atraído por todas las identidades de género o atraído por personas sin importar el género".

Cabe recordar que este término se compone del prefijo “pan”, que en griego significa “todos”, y de la palabra “sexualidad”, por lo que “pansexual” se entiende como la identidad sexual utilizada para definir a las personas que se sienten atraídas por otros sin importar su género.

Por otro lado, el término “bisexualidad” se construye de “bi”, que significa dos, y de “sexualidad”, lo que quiere que decir que las personas definidas bajo este concepto se sienten atraídas generalmente por personas de su mismo y contrario género, lo cual implicaría que los bisexuales no sienten atracción por aquellos que se definen como no binarios o transgénero.

Por lo tanto, la diferencia radica en que los pansexuales se sienten atraídos, sexual o sentimentalmente, por cualquier persona sin importar su género, mientras que los bisexuales sienten atracción únicamente hacia dos géneros.

Además de Cara Delevingne, otras celebridades como Miley Cyrus, Bella Thorne, Shailene Woodley, Courtney Act y Alan Cumming se han declarado abiertamente como pansexuales.