Lina Tejeiro confesó la realidad detrás de las fotografías que tanto presume

Durante esta cuarentena, Lina Tejeiro se ha abierto más con sus seguidores en redes sociales compartiendo detalles sobre su vida privada y sentimental, además, suele mostrar casi todos los días cómo son sus rutinas de ejercicio, lo que come y cómo vive con sus tres mascotas.

En esta ocasión, luego de presumir sus marcados abdominales, la actriz hizo una confesión a través de sus historias en Instagram donde contó que aunque se viera muy linda y sensual, en realidad hay días en los que le da tanta pereza cambiarse que resulta oliendo bastante mal.

Acusan a El Señor de los anillos de racista y machista

¿Ven al niño? La aterradora imagen que se ha vuelto viral en redes sociales

“Tengo que confesarles algo… hoy me levanté con mucha pereza, tanta que me levanté tarde, tan tarde que me tocó entrenar con la pijama, literal solo me cambié el buzo de la pijama y me puse este top, este top que ya había usado el día anterior, o sea está doblemente sudado”, dijo la actriz.

Lina continuó sumandole a su confesión que el buzo que llevaba puesto lo había utilizado toda la semana, por lo que entre risas finalizó diciendo: “Muy linda y todo, presumiendo tu cuerpo y tus cuadritos marcado, pero hueles a cu**”.