Acusan a El Señor de los anillos de racista y machista

La saga de El Señor de los Anillos conquistó varias generaciones desde hace más de medio siglo. Algunos personajes como Aragorn, Frodo y Gandalf son conocidos en todo el mundo hasta por los más pequeños. Pero, para algunos, Tolkien creó un mundo racista y machista en su obra y los fanáticos de la “Tierra Media” no se lo tomaron muy bien.

María Antonia García de la Torre, periodista colombiana, explicó en un tuit que le quedó claro que las películas de la saga dirigidas por Peter Jackson "el 90% de los personajes de El Señor de los Anillos son hombres blancos, y las mujeres sólo aparecen cuando el hombre está en peligro para decirle que salga adelante", algo que sería una evidencia clara del corte sexista y racista del autor.

Me dio por volver a ver las pelis del Señor de los Anillos y no pude con la sobredosis de testosterona. El 90% de los personajes son hombres blancos y las mujeres sólo aparecen cuando el héroe está en peligro para susurrarle en el oído: ¡tú puedes!

"El porcentaje de diálogos y de tiempo en escena que tienen hombres y mujeres evidencia la vergonzosa disparidad", añadió de la Torre en otro tuit. "Por no entrar siquiera en el tema racial, que es muchísimo peor. Ni un solo afroamericano ni mestizo ni nada en un planeta multiétnico".

Sin embargo, la periodista ha basado su análisis en las películas de Peter Jackson, y no en la propia obra de Tolkien. Y los fanáticos rápidamente acudieron a la defensa. En la propia red social, los seguidores de la saga de fantasía no han tardado en acudir a las redes sociales para evidenciar su error, con argumentos como que en la Tierra Media hay "orcos, enanos, elfos, hobbits... pero no hay diversidad, no".

Orcos, enanos, hobbits, elfos, elfos oscuros, trolls, montaraces, los Valar... Etc. Si hay algo diverso en esta vida es el universo creado por Tolkien.

Vuelvo a twitter y lo primero que veo es a una pelotuda tratando de cancelar a Tolkien.

Respecto a cierta polémica que estoy viendo bullir por aquí tengo que decir que:



La obra de Tolkien y su mundo imaginado es un monumento de la literatura, el eje del concepto de la fantasía épica y la mejor, más coherente y profunda saga creada en la modernidad.



He dicho. pic.twitter.com/77YVV43azK — El Profesor Chiflado (@ChifladoEl) June 9, 2020

Muchos no estuvieron de acuerdo con las palabras de la periodista. Si bien es cierto que no hay personajes afroamericanos en El Señor de los Anillos - algo que ya evidenció el rapero Frank-T en la frase "ahí la cosa se pone fea, ni un negro en la Tierra Media"- éstos si aparecen en las películas de El Hobbit, dando a entender que también existen personas de color en los mundos de Tokien.

Por otro lado, la periodista también señala el papel secundario de las mujeres en la historia. Pero tal y como señalan los fans, parece haberse olvidado de Eowyn, quien "acaba matando a uno de los seres más poderosos de la Tierra Media (El Rey Brujo). Fin del debate", escribe un tuitero. También hay quien ha recordado a las elfas Arwen y Galadriel, apuntando que el personaje interpretado por Cate Blanchett