Nada económico: esto se gastan las Kardashian en retoques estéticos

Las Kardashian tienen claro que no es nada barato mantener el estatus que han conseguido a través de los años. Gracias a su reality "Keeping up with the Kardashians", hemos conocido muchos detalles íntimos de la familia mediática.

Sin embargo, algunos detalles aún siguen siendo desconocidos y poco a poco se van conociendo. Recientemente, el sitio web de TN contó que las Kardashian se gastan 150 mil dólares al mes en temas destinados a la belleza.

Toda esta cantidad de dinero va destinada a bronceados o ejercicios con su entrenadora personal Melissa Alcantara. Una de las que más invierte en su figura es Kendall Jenner, quien llega a gastar hasta 20.000 dólares mensuales. A Kendall le sigue su hermana Khloé, quien recientemente compartió como quedó tras un retoque estético y fue criticada.