Danna Paola confiesa públicamente por qué se alejó de las redes sociales

En los últimos días, Danna Paola decidió alejarse de las redes sociales y darse un tiempo para estar con ella misma, así fue como lo confesó hace algunas horas mientras contaba a través de sus redes sociales que ha pasado por malos días en medio de esta cuarentena, la cual lleva cumpliendo por alrededor de 3 meses.

Luego de reaparecer en sus historias de Instagram, la actriz explicó que necesitaba tener un descanso de todo lo que estaba ocurriendo en torno a su vida amorosa y aseguró que no se sentía capaz de aparentar que todo andaba bien, cuando en realidad no se sentía de esa forma.

“Se siente raro volver hablar por aquí, pero era muy necesario el detox, bastante sanador. Estoy mejor ahora. He estado súper analítica estos días, muy intensa, la verdad; pero haciendo muchas canciones y cosas muy cool que ya les quiero enseñar, pero que no estaba lista para hablar y fingir una sonrisa en la cara cuando no está bien”, dijo la cantante.

Además, reveló que ha pasado por momentos en los que “está bien estar mal, está bien tener malos días, está bien sentir enojo e impotencia, tristeza por cualquier situación. Que siempre somos capaces de poder renacer, de poder tomar la decisión de dar un paso adelante, seguir siendo más fuerte y luchando contra lo que quieras porque eres un ser humano”.

Antes de terminar, Danna recordó que el amor puede contra muchas cosas, sin embargo, expresó que siempre se debe empezar por amarse a sí mismo y concluyó diciendo: “Gracias por quedarte hasta esta historia intensa de un diario nocturno”.