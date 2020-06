Exnovia de Maluma habla de lo "tóxica" que fue su relación con el cantante

La relación entre Maluma y Natalia Barulich dio mucho de qué hablar, sobre todo después de su ruptura. Una vez terminaron, fueron varios los rumores que corrieron. Algunos relacionaron a la modelo con Neymar, asegurando que por él habría dejado al cantante colombiano.

Sin embargo, las causas por la cual terminaron solo fueron confirmadas por Natalia Barulich en una entrevista para la revista GQ, ya que cuando ambos dieron fin a su relación, ninguno dio declaraciones al respecto.

La modelo explicó que la relación se volvió “unilateral”, ella estaba dando un 100% y él un 20%, aunque algunos días obtenía más, eso fue lo que hizo que todo fuera terminándose.

“Lo amaba profundamente y cuando estás enamorado te ciegan las cosas. No digo que me arrepienta de eso, pero estaba ciega sabiendo que sabía que estaba en una relación tóxica y no había aceptado eso, y no me amaba lo suficiente para para alejarme, hasta que finalmente no tuve más remedio que hacerlo”, expresó en la entrevista.

Acá te dejamos lo que contó para la revista GQ: