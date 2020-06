Lina Tejeiro ama la versión masculina que compartió Luisa Fernanda W

Miles de personas están usando una aplicación que cambia el sexo o la apariencia de las personas que las usan y muestran su versión femenina o masculina. Los famosos también cayeron en esta tendencia.

Luisa Fernanda W tomó fotos de varios famosos, cercanos a ella, e hizo su versión masculina y femenina, entre ellos escogió a Lina Tejeiro. Al ver esto, la actriz confesó que le gustó su look de hombre y que "se cuadraría" con ella misma.

“Me veo divino, guapísimo, a mí me gustó. Yo me gustaría a mí misma, es más me cuadraría conmigo misma, no me haría sufrir”, expresó Lina Tejeiro en un video que fue compartido por otras cuentas en redes sociales.

Por otro lado, comparó su físico con otros actores famosos como Mark Tacher, Sebastián Carvajal y Luciano D’Alessandro, asegurando que sentía un leve parecido con ellos.

