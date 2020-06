Hombre pierde al amor de su vida, crea una aplicación de citas mundialmente famosa y recupera a su chica

En el año 2011, Justin McLeod se encontraba asistiendo a rehabilitación por su adicción al alcohol y al mismo tiempo estaba tratando de curar su corazón roto, ya que su novia, quien creía que era el amor de su vida, lo había dejado 5 años atrás por sus problemas con la bebida.

Justin no lograba continuar con su vida amorosa y no se sentía bien para ir a un bar a conquistar por su adicción. De tal forma, decidió empezar a trabajar en una aplicación que le ayudara a conseguir un nuevo amor. Hinge, así llamó a esta plataforma que no solo le permitiría hallar una chica a él, sino a miles de personas en todo el mundo.

En el 2012, McLeod ya tenía su aplicación lista y decidió lanzarla. Para ese entonces también salió Tinder y se convirtió en su principal competidor.

En principio, Justin había creado Hinge para volver a encontrar el amor; no obstante, decidió ir a buscar a Kate, su exnovia, y conquistarla de nuevo.

Según informó la BBC, Justin se animó a reconquistar a su expareja luego de realizar una entrevista para un reconocido diario. Tiempo después, regresó y le contó a la periodista Deborah Copaken que había logrado volver con Kate, quien estaba a punto de casarse con otro hombre cuando él reapareció, por lo que ella decidió cancelar su boda y volver con McLeod.

La historia de este hombre llegó a estar en ‘Modern Love’, una famosa sección de ‘The New York Times’ y luego fue recreada para uno de los capítulos de una serie para Amazon Prime TV en 2019.

Ver esta publicación en Instagram Ride or die #husbandmaterial Una publicación compartida por Justin McLeod (@justinpmcleod) el 22 de Feb de 2018 a las 6:10 PST

Después de haber recuperado al amor de su vida, Justin McLeod se replanteó el objetivo de su aplicación y la convirtió en un sitio donde las personas puedan tener algo más que un encuentro fugaz. En la actualidad, Hinge cuenta con aproximadamente 5,5 millones de usuarios alcanzando ingresos de alrededor de 5,2 millones de dólares al año.

Kate y Justin se casaron el año pasado y hace poco tuvieron su primer hijo. McLeod espera que las personas que utilicen su aplicación encuentren a su verdadero amor y tengan el mismo final feliz que él.