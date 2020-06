El mensaje de Ricky Martin para Pablo Alborán tras confesar que es homosexual

Después de confesar abiertamente que es homosexual, Pablo Alborán ha recibido miles de mensajes por parte de sus seguidores, amigos y colegas, quienes le han manifestado su apoyo incondicional y han aplaudido la valentía del cantante español al ayudar con su mensaje a las personas que aún tienen miedo de revelar su orientación.

Uno de los comentarios que más llamó la atención en la publicación de Alborán fue el de Ricky Martin, quien le expresó: "Bravo hombre valiente. La vida es muy corta para vivirla a medias. Son muchas las almas que pasan por esta vida sin llegar a aceptar su naturaleza y eso es muy triste”.

Adicionalmente, el puertorriqueño agregó: “Esa batalla ya la has ganado. Qué afortunado eres. No sabes la cantidad de hombres y mujeres que has ayudado con este video. Qué feliz me siento por ti. A vivir sin miedo Pablo, te lo mereces”.

Cabe recordar que hace alrededor de diez años el cantante, de 48 años, se declaró públicamente homosexual. Recientemente, Ricky Martin habló sobre aquel instante cuando reveló su orientación sexual y el sentimiento de libertad que le produjo haber hablado sobre un aspecto de su vida por el que muchos le dijeron que perdería su carrera,

"Lo que yo sentí cuando compartí mi orientación sexual con el mundo, tsunami de amor que iba a recibir fue todo lo opuesto a lo que mi mente me decía, o incluso, a lo que me decían: - Si tú dices que eres gay se acabó tu carrera - Pero cunado al final hablé del tema me sentí libre y completo”, dijo Martin para el programa Ventaneando.