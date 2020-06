Gwyneth Paltrow anunció que lanzará una nueva vela, esta vez con olor a orgasmo

Gwyneth Paltrow se ha destacado en el mundo del espectáculo por su enorme talento y por las diferentes facetas artísticas en las que se ha mostrado a lo largo de toda su carrera. Sin embargo, también es reconocida por ser una exitosa empresaria, gracias a lo que ha logrado con su empresa de bienestar y estilo de vida llamada ‘Goop’.

Aunque la actriz ha recibido cientos de críticas por sacar a la venta tratamientos y productos que están basados en la pseudociencia, Gwyneth ha dejado a un lado todos los comentarios negativos y ha continuado trabajando en nuevas ideas para su negocio. Como la más reciente que sacó al mercado, una vela que tiene el aroma de su vagina.

Luego del éxito que tuvo esta vela, la cual en realidad no tenía el olor de una zona íntima sino de la combinación de geranio, bergamota cítrica, cedro y rosa de Damasco, la empresaria anunció que sacará una referencia de este producto, en esta ocasión se llamará “This Smells Like My Orgasm", traducido al español como “esto huele a mis orgasmos”.

La artista hizo el anuncio en medio de una entrevista con Jimmy Fallon y allí explicó que su nueva vela tendrá ingredientes como el pomelo, el azahar, bayas de cassis, té negro y rosas de Turquía.