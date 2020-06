Woody Allen hizo fuertes acusaciones sobre Mia Farrow y se refirió a quienes lo tildan de pedófilo

Recientemente, Woody Allen fue entrevistado para hablar sobre su autobiografía titulada ‘A propósito de nada’. En medio de la conversación, el director contó cómo pasa los días de cuarentena en Manhattan y reveló algunas supuestas situaciones de violencia que sucedieron mientras estuvo con la actriz Mia Farrow.

En medio de la entrevista para el diario ‘La Vanguardia’, Allen se refirió a los momentos difíciles que ha atravesado en su vida y aseguró que en la actualidad es un hombre muy feliz, manifestando que si se llegara a morir sabe que algunos lo recordarán como un pedófilo y “otros como un cineasta que les entretuvo, ¿qué más da?”.

Además, agregó: “Tengo que vivir con que hay gente convencida de que soy un violador, de que me he casado con mi hija... es igual lo que les digas. En su momento no hice ningún esfuerzo porque creí que la verdad se impondría, pero no ha sido así. Una buena historia, cierta o falsa, se impone a todo”.

Sobre su relación con Farrow, el comediante estadounidense aseguró que en los 13 años que duró su relación, nunca se quedó a dormir en el apartamento de la actriz. Además confesó que su romance con Soon-Yi empezó cuando la joven tenía 22 años.

Respecto a la denuncia que hizo su hija adoptiva Dylan, el cineasta dijo: “Mia la filmó desnuda a los 7 años durante varios días para enseñarle la historia que debía contar. Tras el escándalo, yo he adoptado dos hijas sin el más mínimo problema por parte de las autoridades. Mia sometió a su hijo Ronan a cirugía plástica para que fuera más alto porque eso le ayudaría a hacer carrera política. Dos de sus hijas se han suicidado. Tiene un historial de maltratos. Soon-Yi fue golpeada con un teléfono”.

Finalmente, Woody Allen habló sobre cómo se percibe a él mismo y cómo reflejó eso en su reciente obra asegurando que no se considera el mejor, simplemente un hombre que ha hecho cosas buenas y malas. “En el libro intento ser honesto y mostrar mis limitaciones. Mis neurosis junto con mis virtudes. Ni ensalzarme ni degradarme”, expresó el director.