"Me han tratado como si yo tuviera la culpa": Luisa Fernanda W

Ha pasado más de un año desde que Legarda falleció y Luisa Fernanda W contó qué ha pasado después de la muerte del cantante. La influencer, en una entrevista con Alejandra Azcárate, confesó que la han tratado más mal incluso que la persona que le quitó la vida a su expareja.

“El día que esto sucedió, para mí aceptar la noticia fue muy dura. Porque a mí me tocó ir a despedirme. Hice un trabajo de aceptación muy grande en ese momento”, expresó Luisa.

Y agregó “Siento que fui muy genuina. Seguí mi vida normal. Fui genuina e ingenua. Me habría gustado que alguien me asesorara”. La influencer fue criticada desde que la noticia se dio a conocer. “La gente cree que yo no lloré, que me fui supervestida al homenaje que le hicieron… Fueron mis amigos los que realmente me arreglaron”, puntalizó.

Además, habló de lo mal que la han tratado: “Me convertí en la villana. A mí me han tratado más mal que a la misma persona que hizo el daño. Me fue peor. Me han tratado como si yo tuviera la culpa”

Actualmente Luisa Fernanda W está esperando su primer hijo junto a su novio Pipe Bueno.